محافظ الدقهلية: مصر تشهد طفرة تنموية هائلة لم تحدث من قبل

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من تطوير وتنمية شاملة في كل القطاعات الخدمية سابقة لم تشهدها مصر من قبل.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، السيدة منال الغندور السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات رؤوساء قطاعات المرافق والخدمات.

كما أكد "مختار" أن المتابعة أساس النجاح، مشيرًا إلى أن بذل المجهود بدون المتابعة المستمرة يؤدي إلي ضياع النجاح وعدم الوصول إلي النتيجة المطلوبة وبالتالي عدم وصول الخدمة إلى المواطنين .



ووجه "المحافظ" بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاعات الحكومية والخدمية والتنسيق مع كل الجهات الانتهاء من تطعيم المواطنين وحثهم على التطعيم لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا حفاظًا على حياتهم .

كما وجه "مختار" بتطبيق نموذج مباني الخدمات في مبادرة حياة كريمة علي جميع مدن المحافظة التي تحتاج إلي مجمعات خدمية..

ووجه "مختار" لضرورة استمرارية متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن الاستعداد لموسم الأمطار وجاهزية المعدات والتطهير الدائم لبالوعات تصريف الأمطار بالشوارع والميادين.

وكذا ضرورة متابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير كل احتياجاتها واستمرار تحسين مستوي النظافة داخل وحول المدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصًا علي سلامة أبنائنا الطلاب.



كما وجه "المحافظ" لضرورة التصدي بكل حزم للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذًا للقانون حفاظًا علي حقوق الدولة والمواطنين..

وهذا وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على استصدار قرار اعتماد مشروع إعداد المخطط التفصيلي لمنطقة مثلث سندوب بمدينة المنصورة وذلك طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 10 آلاف متر مربع بقرية بطرة مركز ومدينة طلخا لإنشاء وحدة مرور تخدم مركزي نبروه وطلخا.



وأيضا تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع لإقامة مركز رعاية أولية لمدينة بني عبيد، بالإضافة إلي الموافقة على نقل مقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمنصورة (الهابي لاند) في إحدى المقرات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية داخل مدينة المنصورة عبارة عن وحدة سكنية بمساكن مشعل.