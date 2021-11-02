الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يصدق على 2,11 مليون جنيه لاستكمال أعمال تركيب البلدورات بالحمام

جولة محافظ مطروح
جولة محافظ مطروح

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمدينة الحمام وذلك استمرارا للجولات الميدانية ومتابعة تنفيذ المشروعات موجها بالإسراع في أعمال التنفيذ لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.

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وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه وجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام  والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بمطروح ومديري الإدارات المعنية وعدد من عمد ومشايخ المدينة أعمال تطوير الطريق الرئيسى لمدخل المدينة والجارى رصفه وتطويره مع استكمال الاعمال.

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وصدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مبلغ 2,11 مليون جنيه لاستكمال أعمال تركيب  البلدورات والأرصفة لمسافة 1,2 كم  بشارع الإسكندرية بمدخل المدينة  بما يعمل على مزيد من الارتقاء بالشكل الحضارى واللائق بمدخل مدينة الحمام.

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كما قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه العميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة الضبعة بتفقد أعمال تطوير  ورصف المدخل  الغربى للمدينة  و الوقوف على نسب التنفيذ و الإسراع بها وفق المخطط الزمنى، حيث جارى اعمال تركيب البلدورات والأرصفة  ومراجعة أعمال الإنارة للارتقاء بمدخل المدينة حضارياً. 

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وكان قد شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الاثنين قبل الماضي ،   التجربة العملية  الثانية  استعدادا لموسم  السيول و الأمطار من خلال الاصطفاف الميدانى للسيارات و المعدات بمركز ومدينة مرسى مطروح و شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الحماية المدنية  والإسعاف  ، وذلك أمام الديوان العام و على كورنيش مدينة مرسى مطروح  و بشارع العوام و الجلاء و منطقة البوسيت.

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جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، ورضا جاب الله والعميد محمد باسم مدير الحماية المدنية وعلاء عبد السلام  مدير إدارة الأزمات بالديوان.

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محافظ مطروح أعمال تطوير مدينة الحمام تطوير الطريق أعمال الانارة تنفيذ المشروعات

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