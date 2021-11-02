غدا.. «شباب الأعمال» تناقش مستقبل التجارة والصناعة في مصر

تناقش الجمعية المصرية لشباب الأعمال، غدا الأربعاء، مستقبل التجارة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور المهندس إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، والمهندس طارق شلش نائب المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويتناول اللقاء إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في العديد من الملفات، بالإضافة إلى دعم العلاقات الثنائية بين وزارة التجارة والصناعة والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

يدير اللقاء المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنه الصناعة بالجمعية، بحضور جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من أعضاء الجمعية، والمشاركين المهتمين بملف التجارة والصناعة.

وأكد المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نجح خلال السنوات السبع الماضية في ضخ تمويل بلغ حوالي 36 مليار جنيه، تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد على 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر.

ويناقش اللقاء أبرز الملفات التي تخص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودور الجهاز خلال الفتره السابقه في دعم القطاع وتوفير كافه السبل لزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية وغيرها، بالإضافة إلى التطرق إلى عدد من القوانين الجديدة وبعض التساؤلات التي تشغل بال أعضاء الجمعيى.

ويبحث اللقاء سبل مشاركة الجمعية في مبادرات تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، والتي أعلنت عنها وزيرة الصناعه نفيين جامع في وقت سابق.