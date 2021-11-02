الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدا.. «شباب الأعمال» تناقش مستقبل التجارة والصناعة في مصر

الجمعية المصرية لشباب
الجمعية المصرية لشباب الأعمال

تناقش الجمعية المصرية لشباب الأعمال، غدا الأربعاء، مستقبل التجارة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور المهندس إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، والمهندس طارق شلش نائب المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويتناول اللقاء إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في العديد من الملفات، بالإضافة إلى دعم العلاقات الثنائية بين وزارة التجارة والصناعة والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

يدير اللقاء المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنه الصناعة بالجمعية، بحضور جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من أعضاء الجمعية، والمشاركين المهتمين بملف التجارة والصناعة.

وأكد المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نجح  خلال السنوات السبع الماضية في ضخ تمويل بلغ حوالي 36 مليار جنيه، تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد على 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر.

ويناقش اللقاء أبرز الملفات التي تخص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودور الجهاز خلال الفتره السابقه في دعم القطاع وتوفير كافه السبل لزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية وغيرها، بالإضافة إلى التطرق إلى عدد من القوانين الجديدة وبعض التساؤلات التي تشغل بال أعضاء الجمعيى.

ويبحث اللقاء سبل مشاركة الجمعية في مبادرات تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، والتي أعلنت عنها وزيرة الصناعه نفيين جامع في وقت سابق.

الجمعية المصرية لشباب الأعمال التجارة والصناعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعم العلاقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

معلم يصدم الطالبات في سوهاج: «أنا المهدي المنتظر».. و«التعليم» تتحرك

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

«بنحبك يا سيسي».. الجالية المصرية في اسكتلندا تحيي الرئيس السيسي (فيديو)

رأي الطب النفسي في «جريمة الإسماعيلية».. لم كل هذه الوحشية؟

وزير الصحة: الإعلان عن آليات بدء تطعيم الأطفال ضد «كورونا» خلال ساعات

موسيمانى يرفض إذاعة مباراة الأهلى القادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع: 36 مقعداً لـ"الليكود" و6 لـ"بينيت".. هل يريد الإسرائيليون عودة نتنياهو؟

إسرائيل: انطلاق المداولات في الكنيست حول مشروع ميزانية الدولة

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ