الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

معلم يصدم الطالبات في سوهاج: «أنا المهدي المنتظر».. و«التعليم» تتحرك

لافتة للمعلم
لافتة للمعلم

في حصّة «الحاسب الآلي» بمدرسة «عرّابة أبيدوس الثانوية» بمحافظة سوهاج، وقف المعلِّم بين طالباته، لكن الدرس لم يكن عن علوم الحاسب الآلي أو التكنولوجيا، ذهب الرجل إلى أبعد من ذلك فصدم المراهقات الجالسات أمامه قائلاً: «أنا المهدي المنتظر».

وبدورهن نقلت الطالبات كلام مُعلمهن إلى أولياء أمورهن، الذين لم يترددوا في تحرير شكاوى وإرسالها إلى إدارة المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتور عبد العاطي عبد المجيد، وكيل إدارة «البلينا» التعليمية في محافظة سوهاج، يبدو أنه كان على علم بما يجول في رأس المعلم، إذ أخبر «الدستور» أن مدرِّس الحاسب الآلي يصوّر فيديوهات على قناته الخاصة على «يوتيوب» يدّعي من خلالها أيضاً أنه «المهدي المنتظر».

ويضيف «عبد المجيد» لـ«الدستور» أن الإدارة اتخذت قراراً فورياً بعد شكوى أولياء الأمور بنقل هذا المعلِّم لوظيفة إدارية في الإدارة التعليمية لحين إلغاء انتدابه، حيث إنه منتدب إلى سوهاج من محافظة القاهرة.

ويشير إلى أن «المُعلِّم غير سوي نفسياً، وهو أمر واضح بالنظر إلى الفيديوهات التي يبثها على يوتيوب»، لافتاً إلى أن الإدارة اتخذت الإجراء المناسب للحفاظ على الطلاب وتم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة كاملة.

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