الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمصانع بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

حيث نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر حملة تموينية مكبرة تم  خلالها ضبط عدد 10 مخالفات تموينية مختلفة عبارة عن:450 عبوة زيوت مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية بأحد محلات الزيوت وقطع غيار “التوكتك”، وضبط مصنع حلويات بدون ترخيص وعدم إمساك سجل صناعى وتم تحريز 38 كيلوا شوكولاته منتهية الصلاحية، وعدد 10 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو، وعدد 4 شيكارة سكر زنة 50 ك، وعدد 3 كرتونة مسلى زنة الواحدة 10 ك، وعدد 4 كرتونة كريز مسكر زنة الواحدة 4.5 مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 50 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، ضبط مصنع مراتب بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعى وتم تحريز عدد 10ك قماش، وكذلك توب 25 متر قماش وعدد 2 ماكينة خياطة وكبس المراتب وعدد 2 مرتبة منتج نهائي وعدد 200 ستيكر.

وتم ضبط عدد 20 كيلوا كبدة ولحوم مجمدة بدون بيانات وصلاحية بعدد 4 محلات ومطاعم، وعدد 2 مخالفات عدم الإعلان عن الاسعار لمحلات السوبر ماركت والفاكهة، وضبط محل علافة بدون ترخيص.

كما قامت الحملة بالمرور على مستودعات الغاز ومحطات المواد البترولية مع استمرار أعمال الرقابة التموينية داخل نطاق المدن والقرى التابعة لدائرة المركز.

تم التحفظ على المضبوطات التى تم ضبطها وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وذلك للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كبد بدون ترخيص محافظ البحيرة لحوم مجمدة منتهية الصلاحية التجارة الداخلية المواد البترولية مجهولة المصدر

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وائل لطفي

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