أفراد من العائلة المالكة تخلوا عن ألقابهم من أجل الحب الحقيقي

أيام قليلة ويحتفل المصريون بعيد الحب المصري الموافق 4 نوفمبر من كل عام، والحب هي أجمل مشاعر يمكن الشعور بها، هناك مشاهير ضحت بكثير من أجل الحب، وعلى مر السنين كان هناك الكثير من أفراد العائلة المالكة الذين فاجأوا العالم بعد أن رفضوا ألقابهم لحماية من يحبونهم وفقًا لموقع “hello magazine”.

الأمير هاري وميجان

في 8 يناير 2020، أعلن الأمير هاري وميجان عن خطتهما للتراجع عن منصبهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة وتقسيم وقتهم بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، وفي ذلك الوقت، أصدروا بيانًا نصه: "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا إجراء انتقال هذا العام في البدء في القيام بدور تقدمي جديد داخل هذه المؤسسة، نعتزم التراجع "كبار" أعضاء العائلة المالكة والعمل على أن يصبحوا مستقلين ماليًا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".

بينما يحتفظ الزوجان بنماذج صاحب السمو الملكي الخاصة بهما، لا يُسمح لهما باستخدامها،يعيش هاري وميجان الآن في مونتيسيتو وسانتا باربرا مع أطفالهما، أرشي وليليبت.

الأمير فيليب

على الرغم من أن الأمير فيليب كان جزءًا من العائلة المالكة البريطانية، إلا أنه اضطر في الواقع إلى التخلي عن مطالبته ليس بعرش واحد بل عرشين عندما تزوج الأميرة إليزابيث في عام 1947، كان أميرًا في كل من اليونان والدنمارك، وبعد زواجه، أخذ فيليب اسم والدته قبل الزواج - مونتباتن لتضحيته، أعطته الملكة بعض الألقاب مثل البارون غرينتش ودوق إدنبرة، توفي عن عمر يناهز 99 عامًا في أبريل 2021.

الملك إدوارد الثامن

ربما يكون هذا الملك السابق هو أشهر أفراد العائلة المالكة الذين تنازلوا عن منصبهم من أجل الحب، بعد أقل من عام على العرش، غادر إدوارد لندن ليتزوج واليس سيمبسون، وقال في بيانه الرسمي "لقد وجدت أنه من المستحيل أن أتحمل عبء المسؤولية الثقيل وأداء واجباتي كملك كما أود أن أفعل دون مساعدة ودعم المرأة التي أحبها".

الأميرة ماكو

الأميرة ماكو من اليابان هي واحدة من أحدث أفراد العائلة المالكة الذين تخلوا عن لقبهم من أجل الحب، في عام 2017 ، رفضت حقها في العرش لصالح الزواج من عامة الناس كي كومورو، لكن الإعلان لم يكن بالضرورة اختيارها، وفقًا للقانون الملكي الياباني ، يجب أن تتخلى المرأة المالكة عن لقبها إذا كان شريكها يفتقر إلى لقب أرستقراطي.

الأميرة ساياكو

قبل سنوات من إجبار الأميرة اليابانية ماكو على التخلي عن لقبها، كانت هناك هذه الأميرة اليابانية - الابنة الوحيدة للإمبراطور أكيهيتو، عندما تزوجت من عامة الشعب، يوشيكي كورودا، تركت ورائها الأسرة الإمبراطورية وجميع المزايا المصاحبة لها.

الأمير فريزو من أورانج ناسو

عندما تزوج هذا الملك الهولندي من مابل ويس سميت في عام 2004، فعل ذلك دون مباركة رسمية من البرلمان الهولندي، ثم تنازل عن حقه في العرش (كان أخوه الأكبر قد مات قبله)، حتى وفاته في عام 2013، كان فريزو وعائلته لا يزالون يعتبرون أعضاء في العائلة المالكة، وليس فقط البيت الملكي الهولندي.

الملك كارول الثاني

أُجبر هذا الملك الذي كان ذات مرة على التنازل عن عرشه مرتين، مرة من أجل الحب عندما تم ضبطه على علاقة مع امرأة فرنسية في عام 1925، ثم مرة أخرى لأسباب سياسية عندما أُجبر على النفي في عام 1940، وفي النهاية تزوج أحد زوجته ماجدة لوبيسكو عام 1947.