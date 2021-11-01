الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عون: الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت على الجيش ونسعى لمنع الفتنة

ميشال عون خلال اللقاء
ميشال عون خلال اللقاء

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، الاثنين، أنهم مستمرون في أداء مهامهم بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق إلى الفتنة.

جاء ذلك خلال لقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مبنى السفارة اللبنانية في واشنطن، بحضور طاقم السفارة برئاسة القائم بالأعمال وائل هاشم، مجموعةً من الباحثين الأمريكيين من أصل لبناني من مركز الشرق الأوسط للدراسات ومركز كارنيغي للشرق الأوسط ومجموعة الدعم الأمريكية من أجل لبنان. 

وبحسب بيان للجيش اللبناني تمحور اللقاء حول وضع الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وكيفية مساعدته ودعمه لاجتيازها.

وأكّد عون في كلمته أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أثّرت بشكل كبير في الجيش، ما اضطر القيادة إلى اتخاذ تدابير استثنائية كثيرة لمواجهتها، مشيراً بالمقابل إلى أن الجيش مستمر في أداء مهماته بكل عزيمة واصرار للمحافظة على الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق الى الفتنة.

ونوّه قائد الجيش اللبناني بالدور الذي يقوم بها أبناء الوطن المغتربون الذين يبذلون جهوداً لافتة لحشد الدعم الدولي لجيشهم، من جهتهم، نوّه المجتمعون بالدور الذي يقوم به الجيش في لبنان مشدّدين على ضرورة دعمه لأنه المؤسسة الوحيدة التي تحظى بإجماع محلي ودولي.

استمرار الخلافات بين لبنان والسعودية

وأعلن وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب، أمس الأحد، عن فشل خلية الأزمة في احتواء الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج العربي على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد المملكة العربية السعودية والتحالف العربي في اليمن.

وقال "بوحبيب"، في تصريحات لقناة لبنانية محلية، إنهم لن يقبلوا أن تحل أي أزمة على حساب السعودية أو على حساب لبنان داعيا جامعة الدول العربية إلى التحرك والدعوة إلى الحوار.

وأضاف وزير الخارجية: "أخاف على جورج قرداحي أنو يطلع كبش المحرقة.. والاحتمال لا يزال موجوداً".

واعتبر عبدالله بو حبيب أن "حزب الله" مكون أساسي في لبنان لكنه ليس كل البلد ولا يهيمن عليه. 

واعترف بوحبيب أن الحكومة الحالية تواجه المشاكل منذ تأليفها لذلك هي غير قادرة على الاجتماع لاتخاذ قرار موحد بما يخص جورج قرداحي.

قائد الجيش اللبناني جوزاف عون واشنطن لبنان كارنيغي السفارة اللبنانية

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