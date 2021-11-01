"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في قمة المناخ التي عُقدت اليوم في مدينة جلاسكو في اسكتلندا، أن التاريخ سيحكم على رد فعل جيلنا تجاه تهديد المناخ وهذا الحكم يأتي حسب الإجراءات العملية التي نتخذها اليوم.

"خطة المراحل الـ 100"

وقال "بينيت": "إن إسرائيل بمثابة "أمة الابتكار المناخي" ونحن مستعدون لشق هذا الطريق" لأن اسرائيل تشهد بداية ثورة في موضوع التغير المناخي فقد بدأنا مؤخرًا بتطبيق "خطة المراحل الـ 100" لدينا، مما يعني أننا نبذل جهودًا أكبر اليوم في سبيل الترويج للطاقة النظيفة وتقليص انبعاث الغازات الدافئة ، من أي فترة أخرى على امتداد تاريخ بلادنا".

إسرائيل تلتزم بتقليص انبعاث الغازات الدافئة

وأضاف “بينيت”: "لأول مرة، تلتزم إسرائيل بتقليص انبعاث غازات الدافئة وصولاً إلى الـ 0 بحلول عام2050 حيث سنتوقف تدريجيًا عن استخدام الفحم الحجري بحلول عام 2025."

وإذا كنا حقًا بصددالتأثير فعلينا التحرك والمساهمة بأثمن مصدر طاقة تمتلكه إسرائيل ألا وهو طاقة وعقول أبناء شعبنا. إنه الأمر الذي يغذي ابتكارنا وقدرتنا الإبداعية، وهو المكان حيث يمكن لإسرائيل أن تحدث فيه تغييرًاحقيقيًا".

وشدد "بينيت": "ان التغيير السلوكي ليس كفيلاً بأن يؤدي بنا إلى الهدف. فمن أجل ذلك سنحتاج الاختراعات الجديدة والتقنيات التي لم نتخيلها قط. وهذا ما يدعوني إلى أن أقول لأصحاب المشاريع والقائمين على مجال الابتكار لدينا إنه يمكنكم أن تكونوا العامل الذي يصنع الفرق ويغيّر كل شيء. ويمكنكم أن تساعدونا على إنقاذ كوكبنا."

واختتم "بينيت"حديثه قائلاً: "لا يمكن تحقيق تغيير اتجاهنا الوطني نحو الحلول المناخية إلا من خلال تكوين البيئة المناسبة لذلك وهذا ما دفعني إلى تشكيل فريق عمل اسمه "الصندوق الرملي الأخضر"،والذي يُعنى بضخ الأموال التي ستساعدها وتضمن لها الطريق الخالي من العوائق البيروقراطية.