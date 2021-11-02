الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عاصى الحلانى يحيى أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية (صور)

حفل عاصي الحلاني
حفل عاصي الحلاني

أحيا الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، مساء لإثنين، الليلة الأولى من ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثون، بباقة متميزة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الغنائي الناجح، بدأئها بأغنية «كبيرة يا مصر» وذلك بمصاحبة فرقة الحفني الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

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حفل عاصي الحلاني

وأعرب الفنان عاصي الحلاني عن سعادته بتواجده في مصر والإسكندرية التي تذكره دائمًا ببيروت، مشيرًا إلى أنه يفتخر دائمًا بمصر وتطورها الدائم وإنجازاتها في جميع المجالات ووقوفها بجانب العديد من الدول وخاصة لبنان.

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حفل عاصي الحلاني

وكانت قد انطلقت مساء الإثنين، أولى حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثلاثون، والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح مكتبة الإسكندرية، والذي يحتضن ٦ ليالي من حفلات المهرجان بالإسكندرية.

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حفل عاصي الحلاني


وبدأ الفاصل الأول بفاصل غنائي للمطربين نهاد فتحي، وحسام حسني، ونيڤين رجب، الذين تغنوا بباقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل.

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حفل عاصي الحلاني


يشار إلى أن  فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية سوف تبدأ في الفترة من ١ حتى ١٥ نوفمبر ويستمر على مدار ١٥ يوما متتالية، وتضم ٣٣ حفلا غنائيا وموسيقى بمشاركة ١٠١ فنان من ١٠ دول عربية هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية )، وأوبرا دمنهور، ومكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة.

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حفل عاصي الحلاني

يأتي ذلك بجانب المؤتمر العلمي المصاحب الذي يناقش موضوع الآلات الموسيقية في الإبداع الموسيقى العربي المعاصر من خلال عدة محاور رئيسية، هي: الإبداع المعاصر للموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا، والكتابة الآلات الموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا، وخصوصية الآداء على الآلات الموسيقية العربية، وتجارب استخدام الآلآت الغربية في الإبداع للموسيقى العربية ما لها وما عليها «رؤى نقدية»، ودور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقي، وتعليم آلات الموسيقى العربية، إضافة إلى المسابقة التي تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني للشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة والعزف المنفرد على آلات التخت الشرقي والمسابقة الكبرى للغناء العربي والتي وضعت ضمن شروطها أداء اغنية جديدة تقدم لأول مرة، بالإضافة إلى معرضين لفنون الخط العربي الأول.

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حفل عاصي الحلاني
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حفل عاصي الحلاني
عاصي الحلاني مهرجان الموسيقى العربية كبيرة يا مصر دار الأوبرا المصرية أغاني الزمن الجميل

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وائل لطفي

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