الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أول صورة للمجنى عليه المذبوح وسط الشارع فى الإسماعيلية

ضحية الاسماعيلية
ضحية الاسماعيلية

حصل “الدستور” على أول صورة للمجني عليه في جريمة الإسماعيلية، الذي ذبحه مهتز نفسيا وفصل رأسه عن جسده وتجول بها في الشارع.

وشهدت مدينة الإسماعيلية، جريمة بشعة، اليوم الإثنين، إذ ذبح شاب آخر في وسط الشارع، وحاول الأهالي الإمساك به، لكنه تمكن من الهروب ثم تمكنوا من اللحاق به والسيطرة عليه بعد ذلك. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شابًا يفصل رأس آخر عن جسده وسط الشارع، وعندما حاول الأهالي الإمساك به، هددهم بسلاح أبيض “سنجة”.

حضرت قوة من مديرية أمن الإسماعيلية إلى مكان الحادث، وأُلقت القبض على المتهم وجرى نقل جثمان القتيل بسيارة الإسعاف إلى مشرحة أحد المستشفيات.

 وأمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنين آخرين في الطريق العام بالإسماعيلية، وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان وستعلن النيابة العامة ما تؤول إليه التحقيقات لاحقاً.

وكانت اعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الامنية تمكنت من ضبط مهتز نفسياً بالإسماعيلية سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان قام بالتعدى بساطور  على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة .

بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صورة الإسماعيلية مهتز نفسيا ذبح مدينة الإسماعيلية ذبح شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

تعرف على السن القانونية لاستصدار رخص القيادة بتعديلات قانون المرور الجديد

إحالة أوراق زوجة «برنس مطروح» وعشيقها إلى المفتى

وفاة طالب في مشاجرة بكفر الشيخ.. ومسئول طبي: استقبلناه مذبوح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا

إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»