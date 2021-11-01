أول صورة للمجنى عليه المذبوح وسط الشارع فى الإسماعيلية

حصل “الدستور” على أول صورة للمجني عليه في جريمة الإسماعيلية، الذي ذبحه مهتز نفسيا وفصل رأسه عن جسده وتجول بها في الشارع.

وشهدت مدينة الإسماعيلية، جريمة بشعة، اليوم الإثنين، إذ ذبح شاب آخر في وسط الشارع، وحاول الأهالي الإمساك به، لكنه تمكن من الهروب ثم تمكنوا من اللحاق به والسيطرة عليه بعد ذلك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شابًا يفصل رأس آخر عن جسده وسط الشارع، وعندما حاول الأهالي الإمساك به، هددهم بسلاح أبيض “سنجة”.

حضرت قوة من مديرية أمن الإسماعيلية إلى مكان الحادث، وأُلقت القبض على المتهم وجرى نقل جثمان القتيل بسيارة الإسعاف إلى مشرحة أحد المستشفيات.

وأمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنين آخرين في الطريق العام بالإسماعيلية، وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان وستعلن النيابة العامة ما تؤول إليه التحقيقات لاحقاً.

وكانت اعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الامنية تمكنت من ضبط مهتز نفسياً بالإسماعيلية سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان قام بالتعدى بساطور على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة .

بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.