الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالقاهرة الجديدة

حريق
حريق

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الإثنين، انتداب خبير الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بمنطقة التجمع الخامس لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على الحريق الذي تسبب في تفحم الشقة بالكامل دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة النجدة باشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيقات.

حريق شقة التجمع نيابة أدلة جنائية

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