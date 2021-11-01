بعد حنان مطاوع.. البحث عن بطلات مسلسل «وشوش»

يعكف صناع مسلسل «وشوش»، الذي يتضمن أكثر من حدوتة مكونة من 15 حلقة، على البحث عن بطلات المسلسل، إذ تم الاستقرار على الفنانة حنان مطاوع لتكون بطلة حكاية «وش تالت».

وعلم «الدستور» من مصدر داخل فريق العمل أن صناع المسلسل يعقدون جلسات عمل مكثفة للاستقرار على أبطال الحواديت الأخرى، حيث تم ترشيح أكثر من فنانة، ولكن لم يتم التعاقد بشكل رسمي حتى الآن.

وأضاف المصدر، أن صناع العمل يعكفون على تصوير «وش تالت» بشكل شبه يومي، ليعرض ضمن قائمة مسلسلات الأوف سيزون، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب حنان مطاوع كل من محمود عبد المغنى وهالة فاخر وعابد عناني ونورهان، والعمل من إخراج معتز حسام.

تجربة البطولة

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة في «وشوش» بعد توقف مسلسلها «ورد»، والذي تم تصوير عدد من مشاهده العام الماضي، وهو تأليف فتحي الجندي وإخراج شادى أبو شادي، ويشارك حنان في بطولته نضال الشافعي، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامي، أحمد صيام، عايدة رياض، وعدد من الفنانين.

في سياق مختلف، تألقت «حنان» مؤخرًا بإطلالة فرعونية فخمة خلال عرض الأزياء الذي قدمه مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، ضمن فعاليات معرض تراثنا للأعمال اليدوية والحرفية، الذي افتتحه الرئيس السيسي يوم 9 أكتوبر الماضي.

فستان فرعوني

وظهرت «حنان» حينها بفستان فرعوني مطرز باللون الذهبي بذيل طويل ومرصع بالأحجار الزرقاء والذهبي، كما شملت الإطلالة وجود الرمز الفرعوني مفتاح الحياة، وارتدت تاجًا فرعونيًا، لتأكيد زمن الإطلالة والتي نالت إبهار وإعجاب الحاضرين.