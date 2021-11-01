الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يعلن تمسك باريس باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي

الرئيس الفرنسى ورئيس
الرئيس الفرنسى ورئيس الوزراء اللبنانى

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اللبنانى، مساء الإثنين، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم في مقر انعقاد "مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي" في مدينة جلاسكو في اسكتلندا.

ولفتت الوزراء اللبناني في بيان له، إلى أن الرئيس ماكرون حرص على تمديد الاجتماع أكثر من مرة رغم انشغالاته، معبرًا عن تمسك فرنسا باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الحكومة اللبناني ​نجيب ميقاتي​، حرص بلاده على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة أي ثغرة تعتريها بروح الأخوّة والتعاون.

جاءت تصريحات ميقاتي، خلال لقائه رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو، في اسكتلندا.

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وائل لطفي

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