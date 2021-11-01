تعديلات قانون المرور الجديد.. القضاء على الإعلانات العشوائية و10 آلاف جنيه ترخيص الإعلان

وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم الإثنين، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ووفقا لقانون المرور الجديد لن يسمح بوضع الإعلانات العشوائية أو المسيئة على السيارات وخصوصاً إعلانات منتجات الشركات غير المرخصة التي تنشر إعلانات عن سلع مجهولة تضر بصحة المصريين.

ولا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص، وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.