سقوط عصابة سرقة كابلات التليفونات الأرضية بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص فى سرقة كابلات التليفونات الأرضية بأسلوب السحب والحفر.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، قد تمكنت من ضبط 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، حال قيامهم بوضع مجموعة من الأقماع البلاستيكية وإجراء بعض أعمال الحفر بأحد الشوارع بدائرة القسم، وقيامهم بسحب كابل تليفونات أرضي، باستخدام موتور سحب مثبتا على سيارة نقل، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بمحل الضبط، إدعوا بأنهم تابعين لإحدى شركات الإتصالات، ومسند لهم أعمال تغيير الكابلات، وتقدم أحدهم بكارنيه بإسمه منسوب صدوره لذات الجهة، وآخر منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية، بفحصهما تبين إنهما (مزورين).

وعثر بحوزتهم على سيارة، وكابل تليفونات أرضى بطول نحو 100 متر، و6 أقماع بلاستيكية، وموتور سحب، والأدوات المستخدمة فى الحفر وهاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الكابل المضبوط بحوزتهم - بأسلوب السحب والحفر-، باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم، بقصد التصرف فيه بالبيع لدى عميلهم "سىء النية"، وأقروا بأن السيارة خاصة بأحدهم، وحيازتهم للأقماع البلاستيكية بقصد إيهام المارة بأنهم عمال، للحيلولة دون ضبطهم.

كما أقر أحدهم بحيازته للكارنيهات "المزورة" بقصد انتحال صفة مهندس بالجّهة المشار إليها، وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "منتهية التراخيص"، كما تبين أن السيارة المضبوطة مقيدة بإسم إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة،

وباستدعاء مدير الأعطال بالشركة المشار إليها، تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.