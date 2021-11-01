الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

قيس سعيد: الخيارات الاقتصادية والاجتماعية تنبع من قراءة تونس لواقعها

قيس سعيد ومحافظ المصرف
قيس سعيد ومحافظ المصرف المركزي التونسي

استقبل رئيس تونس قيس سعيد، الاثنين، مروان العبّاسي، محافظ البنك المركزي بقصر قرطاج، مشددًا على أن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنبع من قراءة تونس لواقعها.

وأضاف قيس، خلال اللقاء على ضرورة طمأنة التونسيين والتقشّف في التصرّف في المالية العمومية حتى لا تصرف الأموال في واردات تونس ليست في حاجة إليها في هذا الوقت بالذات، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة تعويل التونسيون على أنفسهم قبل كل شيء، وعلى أن يكون التعاون على المستوى الدولي في خدمة احتياجات تونس وفي إطار اختياراتها الوطنية.

من جانبه، أفاد محافظ البنك المركزي باستعداد الممولين الدوليين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات المالية العالمية، للاستجابة لمطالب تونس شرط أن تكون الرؤية واضحة والأهداف محددة ودقيقة.

وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، من التخاذل أو سعي البعض إلى إنشاء دولة داخل دولة.

ودعا الرئيس التونسي، القضاة إلى القيام بدورهم في القضاء على المجرمين الذين عاثوا فسادا في البلاد، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية، كما توعد قيس سعيد المضاربين والمحتكرين واللوبيات، بملاحقتهم والقضاء على فسادهم.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس التونسي إلى ضرورة تخفيض الأسعار والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة.

وقال قيس سعيد أثناء استقباله رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن في قصر قرطاج: "لا مجال مستقبلا لتجويع الشعب التونسي أو التنكيل به"، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة يوم الأربعاء.

تونس قيس سعيد قصر قرطاج رئيس تونس رئاسة الجمهورية التونسية

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