«الكتاب المقدس وعلم الآثار».. أولى الندوات التثقيفية لطلبة إكليريكية الأنبا رويس

نظمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية، بالأنبا رويس بالعباسية، أولى ندواتها التثقيفية الشهرية، التي حملت عنوان "الكتاب المقدس وعلم الآثار".

قاد الندوة التي أقيمت بمقر الكلية الدكتور أشرف صادق، الأستاذ بجامعة ليموج بفرنسا.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات بدأتها الكلية اعتبارًا من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تقام بصفة شهرية، ومن المنتظر أن تتناول كل "ندوة تثقيفية" موضوع متخصص في أحد مجالات المعرفة المتعددة، بغية الارتقاء بالجانب الثقافي لدى طلبة الكلية.