محافظ المنوفية يقرر إطلاق أسماء عدد من الشهداء على مدارس وشوارع تخليدا لذكراهم

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال جلسة المجلس التنفيذي، اليوم، على إطلاق اسم الشهيد العميد أشرف عبد العزيز على شارع قرية الياسمين المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بناحية بركة السبع.

كما وافق محافظ المنوفية، على إطلاق اسم الشهيد أحمد إمام سرر على مدرسة أشليم الإبتدائية للبنات، وكذا اسم الشهيد محمد جمال عبد الحميد على مدرسة أبنهس الثانوية الصناعية بنات بمركز ومدينة قويسنا، وذلك تخليداً لذكراهم وما قدموه من تضحيات غالية للحفاظ على الوطن.

- إطلاق اسم اللواء الدكتور صلاح الشاذلي على شارع السكة الحديد بالشهداء

كما وافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد محمد سامى سليم على المعهد الإعدادي الثانوى الأزهرى بنين بناحية سمادون بأشمون، وإطلاق اسم اللواء الدكتور صلاح الشاذلي على شارع السكة الحديد بمدينة الشهداء، فيما تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد أحمد محمد محمود حسنين على ميدان الباجور وشارع المعهد الدينى بالباجور ، وكذا إطلاق إسم الشهيد أحمد محمد شرف الدين على مدرسة كفر هورين الثانوية المشتركة ببركة السبع، بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم الشهيد رمزي محمد عبد العزيز خليل على مدرسة طه شبرا (1) الإبتدائية للبنات بقويسنا.

وكذلك تمت الموافقة على الطلب المقدم من أهالي منشأة السلام ( عزبة كناوة سابقا) –أبنهس بقويسنا، لتغيير اسم مدرسة كناوة أبنهس للتعليم الأساسي لتصبح مدرسة جمال عبد الرحمن عبد المولى، المتبرع بالأرض المقام عليها المدرسة، فضلاً عن إطلاق اسم الشهيد تامر أمين عطا على الملعب السداسي بمركز شباب دمليج التابع لإدارة شباب منوف، و يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية لتخليد أسماء الشهداء والذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.