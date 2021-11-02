أب يعول 3 أسر يستغيث: مفيش مكان نعيش فيه

استغاث وحيد محمود وشهرته “وحيد العجلاني” بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تشريده هو وبناته الثلاثة في الشارع.

وقال “العجلاني” لـ"الدستور":"أنا رجل مسئول عن زوجتي وبناتي الثلاثة، في عمر 3 سنوات و ۷ سنوات و ۹ سنوات، وأهلي، وأخواتي المطلقات ولكل منهن طفلين في التعليم".

وأضاف:"وأنا رجل على قد حالي، يادوب اللي داخلي يكفي أسرة واحدة بالعافية، وإخواتي بأبنائهم ليس لديهم مدخل رزق إلا عن طريقي، وأسكن في شقة على قانون الإيجار الجديد".

وتابع: “فوجئت بأن صاحبة العقار قد قامت ببيع العقار بالكامل وطالبتني بإخلاء العقار على الفور، وأنا ليس لدي سكن جديد مع العلم بأن صاحبة العقار تعلم بحالي لذا كانت ترأف بي في ثمن الإيجار فكانت تعاملني معاملة طيبة وليس بإمكانها فعل شيء بعد بيع العقار، فأصبحت أنا وبناتي وزوجتي في الشارع وأنا أخشي علي بناتي الأبرياء من ذلك لأني والله لا أحتكم على أي شئ حتى استطيع التستر به علي بناتي في أي سكن فالتمس من القلوب الرحيمة النظر إلى حالي وحال بناتي وزوجتي، والاستعلام عني وعن كل ما ذكرته انا صنايعي عجلاتي في ورشة أخواتي ووالدي المتوفي”.

وواصل:"تقدمت بأوراقي إلى وزارة الإسكان منذ زمن بعيد و تردت كثير للسؤال عن رد من المسئولين لكن لن ولم يتحرك أحد منهم، وكل ما كان معي هو كعب إيصال التقديم وللأسف فقدت هذا الكعب ويباناتي بالكامل مسجلة لديهم في الدفاتر أو على الأجهزة".

واختتم:"أحلم بشقة نتستر فيها قبل الطرد في الشارع".