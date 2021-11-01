الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 9 أطنان سكر تموينى داخل مخازن تعبئة فى الإسكندرية (صور)

جولات وكيل تموين
جولات وكيل تموين الإسكندرية

أجرى المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، جولات مفاجئة على المخابز البلدية المدعمة لمتابعة أعمال سيستم صرف الخبز، ومتابعة انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين، والاطمئنان على عدم وجود تكدس أمام شبابيك شراء الخبز فى أول أيام الشهر.

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جولات وكيل تموين الإسكندرية

رافقه المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، وجمال عمار مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وتلاحظ خلال الجولات وجود بطء فى أداء سيستم صرف الخبز والذى تم متابعته مع الوزارة، ولم يستغرق سوى بضع دقائق، كما قام بجولات على المجمعات الاستهلاكية خلال أول يوم لصرف السلع التموينية للمواطنين ومتابعة عمليات الصرف والتفتيش على السلع التموينية وكمياتها وتواريخ الصلاحية وأوزان السكر والمكرونة والأرز.

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جولات وكيل تموين الإسكندرية

والتقى وكيل وزارة التموين بالمواطنين في المخابز والمجمعات الاستهلاكية وتم الاستماع إليهم واستقصاء مدى رضاهم عن الخدمات التموينية المقدمة إليهم.

واختتم وكيل تموين الإسكندرية الجولات بزيارة مفاجئة لمخازن تعبئة السكر بكوم الشقافة ومتابعة أوزان أكياس السكر التموينى المدعم ومتابعة السجلات لتلك المخازن.

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جولات وكيل تموين الإسكندرية

وتم ضبط تجميع كميات من السكر التمويني تقدر بـ9 أطنان بأحد المخازن، وتم تحرير الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.

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جولات وكيل تموين الإسكندرية

وأشار «سعد الله» إلى أن الوضع التموينى بالإسكندرية آمن ولا يوجد نقص فى أى سلعة تموينية، وآلية صرف الخبز والسلع المدعمة تسير كالمعتاد دون أى مشاكل تُذكر، مؤكدًا أنه لن نتهاون فى أى مخالفات تموينية تتعلق بالسلع التموينية، والتى هى حق أصيل تقدمه الدولة من خلال مخصصات الدعم المقدم للمواطنين.

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جولات وكيل تموين الإسكندرية
التموين والتجارة الداخلية جولات مفاجأة المخابز البلدية المدعمة صرف الخبز المدعم شبابيك شراء الخبز

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طه الذى رأى

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