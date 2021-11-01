«معذبتش خادمات».. أبزر تصريحات وفاء مكى

أثارت الفنانة وفاء مكى جدل واسع خلال الساعات الماضية عقب اللقاء التلفزيوني لها مع الإعلامية رغدة شلهوب، وأطلقت وفاء مكى العديد من التصريحات أبرزهم عن الفترة التى قضتها فى السجن.

ما هي تصريحات وفاء مكى مع الإعلامية رغدة شلهوب

مزاعم تعذيب الخادمات

ردت وفاء مكى على المزاعم التى قيلت عنها وهى مزاعم تعذيب الخادمات، وقالت وفاء مكى فى برنامج على قناة النهار: «حد شافني وأنا بعذبها؟»، واستشهدت بآية قرآنية: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

فترة السجن

تحدثت وفاء مكى عن فترة السجن وقالت إنها تجاوزت هذه الفترة من حياتها، وأكدت أنها تعتبر فترة سجنها 10 سنوات كبوة، تجاوزتها، وأنها لا تساوى شيئًا في مقابل أزمتها الصحية التي ألمت بها مؤخرًا، مشددة على أن نعمة الصحة لا تقدر بأي ثمن ولا تقارن بأي نعمة أخرى، موضحة أن الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا، وبالنسبة لي لما تيجي في صحتي كده تبقى أحسن.‏

حديثها عن ابنها

وتحدثت وفاء مكى عن ابنها وفترة سجنها، مؤكدة أنها لم تسجن فى قضية مخلة بالشرف قائلة: «ابني بيدخل على يوتيوب وبيعرف، أنا متسجنتش فى قضية مخلة بالشرف، وبقول له متثقش في الكلام ده»، مضيفة: «لو كنت مشيت على منهجي دلوقتي زمان كانت حاجات كتيرة إتغيرت في حياتي».

ولدت وفاء مكى في «قرية كفرنواي مركز زفتي» بمحافظة الغربية، وهي حاصلة على شهادة الدبلوم في التجارة. كانت بدايتها في التمثيل بعام 1985 خلال أداء الأدوار الصغيرة.

حققت النجاح الفني بشخصية مهجة في مسلسل «ذئاب الجبل» الذي يحاكي صعيد مصر. لكن النجاح لم يدم طويلًا فبعد قضية التعذيب التي اتهمت بها بعام 2001 وسجنها لم تعد مطلوبة وقل ظهورها بشكل كبير.