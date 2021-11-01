الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«معذبتش خادمات».. أبزر تصريحات وفاء مكى

وفاء مكى
وفاء مكى

أثارت الفنانة وفاء مكى جدل واسع خلال الساعات الماضية عقب اللقاء التلفزيوني لها مع الإعلامية رغدة شلهوب، وأطلقت وفاء مكى العديد من التصريحات أبرزهم عن الفترة التى قضتها فى السجن.

ما هي تصريحات وفاء مكى مع الإعلامية رغدة شلهوب

 

مزاعم تعذيب الخادمات

ردت وفاء مكى على المزاعم التى قيلت عنها وهى مزاعم تعذيب الخادمات، وقالت وفاء مكى فى برنامج على قناة النهار: «حد شافني وأنا بعذبها؟»، واستشهدت بآية قرآنية: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

فترة السجن

تحدثت وفاء مكى عن فترة السجن وقالت إنها تجاوزت هذه الفترة من حياتها، وأكدت أنها تعتبر فترة سجنها 10 سنوات كبوة، تجاوزتها، وأنها لا تساوى شيئًا في مقابل أزمتها الصحية التي ألمت بها مؤخرًا، مشددة على أن نعمة الصحة لا تقدر بأي ثمن ولا تقارن بأي نعمة أخرى، موضحة أن الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا، وبالنسبة لي لما تيجي في صحتي كده تبقى أحسن.‏

بعد ظهورها وتصدرها «الترند».. تفاصيل القضية التي تسببت في حبس وفاء مكى 10 سنوات

 

حديثها عن ابنها

وتحدثت وفاء مكى عن ابنها وفترة سجنها، مؤكدة أنها لم تسجن فى قضية مخلة بالشرف قائلة: «ابني بيدخل على يوتيوب وبيعرف، أنا متسجنتش فى قضية مخلة بالشرف، وبقول له متثقش في الكلام ده»، مضيفة: «لو كنت مشيت على منهجي دلوقتي زمان كانت حاجات كتيرة إتغيرت في حياتي».

ولدت وفاء مكى  في «قرية كفرنواي مركز زفتي» بمحافظة الغربية، وهي حاصلة على شهادة الدبلوم في التجارة. كانت بدايتها في التمثيل بعام 1985 خلال أداء الأدوار الصغيرة.

 حققت النجاح الفني بشخصية مهجة في مسلسل «ذئاب الجبل» الذي يحاكي صعيد مصر. لكن النجاح لم يدم طويلًا فبعد قضية التعذيب التي اتهمت بها بعام 2001 وسجنها لم تعد مطلوبة وقل ظهورها بشكل كبير.

وفاء مكي رغدة شلهوب السجن تعذيب الخادمات الفنانة وفاء مكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

مراسل «الدستور» يكشف تفاصيل جديدة فى جريمة ذبح مواطن بالإسماعيلية

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

أول صورة للمجنى عليه المذبوح وسط الشارع فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا