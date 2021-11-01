الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد ظهورها وتصدرها «الترند».. تفاصيل القضية التي تسببت في حبس وفاء مكي 10 سنوات

وفاء مكي
وفاء مكي

تصدرت الفنانة وفاء مكي محركات البحث، عقب ظهورها أمس في برنامج "نص الكلام" مع راغدة شلهوب، خاصة وأنها تحدثت عن تجربة دخولها السجن في الماضي قبل أكثر من 20 سنة، بسبب تعذيب خادمتين.

 وقالت الفنانة  "مش عايزة أتكلم في موضوع السجن، حاجة فاتت وانتهت من حاجة وعشرين سنة، مش هنفضل نعيد ونزيد وتجربتي مش هتفيد حد". 

تعود الواقعة إلى عام 2001، حين قضت المحكمة بالسجن عليها 10 سنوات، بسبب تعذيب خادمتين، وسجنت وفاء مكي في ديسمبر، بعدما قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبتها 10 أعوام مع الشغل والنفاذ، والسجن سنة لكل من والدتها ليلى الفار، والفنان أحمد البرعي، وابن خالتها سيد الفار، وطليقها أيمن الغزالي، كما ألزمتهم المحكمة بالتعويض المدني للمجني عليهما الخادمتين مروة وهنادي فكري عبدالمجيد لهتك عرضهما.

 - "مش حاسة بندم.. حاسة بظلم"

وظهرت وفاء مكي مع الإعلامي مفيد فوزي من داخل السجن بالملابس البيضاء، وأجرت حوارً أثناء حبسها، قالت فيه أنها تقدمت بطعن على الحكم لكن تم رفضه، مضيفة: "مش حاسة بندم.. حاسة بظلم"، مؤكدة أنها خضعت لابتزاز من أسرة الخادمة.

وأكدت وفاء مكي أن الفتاتين مسجلتي خطر ووتتعاطيام المخدرات، وأنها لم تكن تعلم سوى بعد أن عملتا داخل منزلها، وعن مستقبلها قالت وفاء مكي: "مستقبلي بإيد ربنا"، مؤكدة أن سبب المشكلة أن الخادمتين زعما أنهن رأى وفاء مكي في وضع مُخل مع أحد الأشخاص، وذلك وفقًا لما ذكرته وفاء مكي خلال حديثها مع مفيد فوزي. 

خرجت وفاء مكي بعد قضاء 3 سنوات في السجن عام 2004، لتتزوج مرة ثانية وتنجب ابنها "عمر"، لكن بعد إنجابها قررت الابتعاد عن الأضواء.

وفاء مكي فنانة تعذيب خادمة حبس هتك عرض مخدرات الاعلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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