نقيب المحامين يخاطب «الصحة» بشأن افتتاح وحدة تطعيم بمقر النقابة

خاطب نقيب المحامين، رجائي عطيةـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بشأن افتتاح وحدة تطعيم باللقاح ضد جائحة كورونا في النقابة العامة للمحامين ، تفعيلًا والتزامًا بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتيسيرًا على المحامين في التطعيم.

وجاء نص الخطاب كالآتي: نظرًا لقرار الأستاذ المستشار وزير العدل، تفعيلًا والتزامًا بقرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، بألا يُسمح بدخول المحاكم إلاَّ لمن يحمل شهادة تطعيم باللقاح ضد جائحة الكورونا، ونظرًا لأن المحامين أول المطالبين بالتزام هذا القرار، وقد زادت أعدادهم عن الثلاثمائة ألف محام ومحامية، فإننا نرجو التكرم بافتتاح وحدة تطعيم باللقاح فى النقابة العامة للمحامين، تيسيرًا عليهم فى التطعيم.

وأصدر رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بقبول اعتذار الأستاذ إبراهيم سعودي عن عدم الاستمرار في مهام المشرف العام على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، مع استمرار تكليفه متطوعًا بلا أي أجر أو أتعاب من أي نوع بموالاة ومتابعة كل البلاغات المقدمة، إلى نيابة الأموال العامة العليا بشأن كل الوقائع المرتبطة بإهدار أموال نقابة المحامين أو الإهمال في صيانتها.

وكانت نقابة المحامين قد نظمت مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، احتفالًا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين رجائي عطية رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، وشيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكل الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاءِ مجلس النقابة العامة.

وأكد نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن كل نفقات مؤتمر يوم المحاماة الذي عقد الخميس، يحملها رعاة المؤتمر.