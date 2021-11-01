الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مياه القناة» تستقبل 1563 شكوى خلال أكتوبر

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنها استقبلت خلال شهر أكتوبر 2021 عدد 1563 شكوى، واستفسار من قبل المواطنين بمختلف قطاعات الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة تتلقى الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن 125 أو بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو واتساب أو عبر مختلف وسائل الإعلام، والشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للشركة، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة إلى مكتب خدمة المواطنين بالشركة والشكاوى التي يستقبلها فريق التوعية أثناء تواصله مع المواطنين.

وأوضح رئيس الشركة، أن الشكاوى تنوعت ما بين شكاوى مياه الشرب "كسر ماسورة – انقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه " وشكاوى الصرف الصحي "كسر ماسورة – طفح صرف صحي – طلب سيارة كسح وغطاء بالوعة"، وكذلك الشكاوى المحاسبية.

وأضاف أن الشكاوى شملت عدد 501 شكوى مياه شرب، وعدد 772 شكوى صرف صحي، و7 شكاوى محاسبية في محافظة الإسماعيلية.

وفى محافظة السويس استقبل الخط الساخن عدد 58 شكوى مياه شرب، و78 شكوى صرف صحي، وعدد 3 شكاوى محاسبية.

وفى محافظة بورسعيد استقبل الخط الساخن عدد 8 شكاوى مياه شرب، و135 شكوى صرف صحي، وشكوى محاسبية.

ونجحت شركة محافظات القناة فى الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن، والتى شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات مياه، وكذلك شكاوى طفوحات الصرف الصحى أو الابلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية.

 وأوضح أن معدلات الاستجابة تتراوح ما بين 3 ساعات إلى 24 ساعة، وفقا لطبيعية الشكوى وظروف الإصلاح، علما بأن الأولوية لشكاوى الجودة والتي يتحرك المعمل فور ورود أي شكاوى خلال مدة لا تتجاوز ساعتين لرفع عينات من محل الشكوى.

مياه القناه 
إقليم القناة مياه الشرب محافظات و مدن القناه شكاوى المياه شهر اكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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