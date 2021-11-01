الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيارة تصطدم بالرصيف كوبري أكتوبر وأوناش المرور ترفع آثار الحادث (صور)

السيارة عقب الحادث
السيارة عقب الحادث

وقع صباح اليوم الاثنين، حادث أعلى كوبري أكتوبر، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بالرصيف ثم الحاجز الحديدي ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات بشرية. 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث أعلى كوبري أكتوبر بمنطقة المهندسين، انتقلت قوة أمنية الى مسرح الحادث وتبين انه اثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد سائقها بسبب السرعة الزائدة، واصطدمت بالرصيف ثم الحاجز الحديدي ليتهشم وجه السيارة تماما. 

دفعت إدارة مرور الجيزة بالخدمة الأمنية اللازمة لتسيير حركة المرور بعد تسبب الحادث في حالة من التكدس قبل نزلة شارع جامعة الدول العربية وتم الدفع بونش لرفع السيارة من أعلى الكوبري وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

 

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

كوبري أكتوبر سيارة ملاكي حادث المهندسين غرفة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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