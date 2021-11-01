بسبب جورج قرداحى.. وزير خارجية لبنان يعلن فشل احتواء الأزمة الدبلوماسية مع الخليج

أعلن وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب، الأحد، عن فشل خلية الأزمة في احتواء الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج العربي على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد المملكة العربية السعودية والتحالف العربي في اليمن.

وقال "بوحبيب"، في تصريحات لقناة لبنانية محلية، إنهم لن يقبلوا أن تحل أي أزمة على حساب السعودية أو على حساب لبنان داعيا جامعة الدول العربية إلى التحرك والدعوة إلى الحوار.

وأضاف وزير الخارجية: "أخاف على جورج قرداحي أنو يطلع كبش المحرقة.. والاحتمال لا يزال موجوداً".

واعتبر عبدالله بو حبيب أن "حزب الله" مكون أساسي في لبنان لكنه ليس كل البلد ولا يهيمن عليه.

وكشف وزير الخارجية عن أنه أنه لم يعد هناك وجود للخلية التي شكلت لحل الأزمة مع دولة الخليج فقد "انتهى أمرها" نتيجة فشلها وهم الآن على اتصال مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، مشيرًا إلى أن الخلية فشلت لأن الأزمة أصبح أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضًا.

وأَضاف حبيب أن الحكومة الحالية باقية وبحسب ما علم من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي أن هناك تطمينات دولية لدعمها مضيفا: "تواصلنا مع مسؤولين أمريكيين واللقاء مع القائم بالأعمال كان تتمة لهذه الاتصالات التي كانت مع دول مؤثرة في المنطقة ليتم حل الأزمة بشكل مستدام".

واعترف بوحبيب أن الحكومة الحالية تواجه المشاكل منذ تأليفها لذلك هي غير قادرة على الاجتماع لاتخاذ قرار موحد بما يخص جورج قرداحي.

موقف السعودية

واعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في وقت سابق اليوم أن الإشكالية في لبنان أكبر من تصريح وزير، وإنما تكمن في سيطرة وكلاء إيران.

وأوضح بن فرحان في حديث لقناة «العربية» أن لبنان بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي.

وتابع بن فرحان: "سندعم أي جهود في هذا الاتجاه والحوار مستمر".

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن لبنان يحتاج إلى إصلاح بسبب سيطرة حزب الله على مفاصل القرار.

وأشار بن فرحان إلى أن هيمنة حزب الله على النظام السياسي في لبنان تقلقنا وتجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى للسعودية ودول الخليج، وعلى قادة لبنان إيجاد مخرج لإعادة لبنان لمكانته في العالم العربي وهذا الموضوع متاح.

وأوضح أنه مازالت المحادثات مع إيران استكشافية ولم تصل إلى نتائج جوهرية.

واعتبر وزير الخارجية السعودي أنه من المهم بأن الانتخابات العراقية حصلت بنجاح ودون اضطرابات أمنية وأفرزت نتيجة واضحة.