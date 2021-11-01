وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالى لإضافة المواليد للبطاقات التموينية

أكد الدكتور على المصيلحىي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاستمرار في تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية أمر ضروري حتى يصل الدعم لمستحقيه ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز قبل بدء التنقية كان يبلغ نحو 81.5 مليون مواطن، والآن أصبح 71 مليون فقط، وذلك دون أن يضار مواطن واحد.

وأضاف وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحول للدعم النقدي المشروط أمر يحتاج إلى نقاش موسع وخطة استراتيجية حتى يتم توعية المواطن بمزايا هذا النظام، مؤكدًا أنه يرفع من كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الفاقد.

وفيما يتعلق بإضافة المواليد للبطاقات التموينية، فقد أكد الدكتور على المصيلحي، أنه لا يوجد اعتماد مالي لإضافة المواليد، موضحًا أن ما تم في هذا الملف هو السماح بإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لضوابط وشروط محددة.