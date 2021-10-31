«مولوي»: لبنان لن يكون يوماً منصة للهجوم على أي دولة شقيقة

دعا وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي، مساء اليوم، إلى الاتعاظ لأن لبنان يستمد شرعيته العربية من علاقاته المميزة والعميقة مع أشقائه في السعودية ودول الخليج العربي ولا يحتمل عزلته عن محيطه ولن يكون يوماً منصة للهجوم على أي دولة شقيقة.

وتابع وزير الداخلية اللبناني في تصريحاته: «لا يمكن لأحد تغيير هويتنا العربية، فلنباشر فوراً بتطبيق إجراءات إصلاحية شاملة».

وأكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، اليوم، أهمية التواصل مع الأشقاء الخليجيين والعرب لتخطي الأزمة وإعادة العلاقات.