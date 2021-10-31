الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«شباب النواب»: مد انعقاد الجمعيات العمومية يحمي المنظومة الرياضية

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن قانون مد المدة المقررة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية الذي صدق عليه الرئيس السيسي، الأسبوع الماضي، سيسهم في حماية حق الجمعية العمومية ويحمي المنظومة الرياضية.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس لجنة الشباب والرياضة، على هامش اجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الشباب والرياضة بشأن مشاكل مراكز الشباب.

وقال رئيس اللجنة إن سبب تقديمه لمشروع القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي وصدق عليه رئيس الجمهورية، جاء بسبب إرجاء بعض الهيئات الرياضية انتخاباتها بسبب تداعيات فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة ومن ضمنها حصول أكبر عدد من المواطنين على لقاح فيروس كورونا.

أوضح رئيس لجنة الشباب أن إصدار القانون سيكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية، خاصة أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا حفاظًا على صحة المواطنين.

وتابع: "أصدرت عدة قرارات تضمنت تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين وإزاء ذلك تم إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التي كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها بدءا من يونيو سنة 2020 وتزامن ذلك أيضًا مع إرجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى صيف 2021.

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