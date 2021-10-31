الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تستعرض مهام منتدى العمل التطوعي والخدمي ضمن الاستراتيجية الجديدة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهدافها من تطوير لجانها النوعية إلى منتديات تقوم على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبين في المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول، ضمن الاستراتيجية الجديدة لها.

وأوضحت التنسيقية آلية العمل بمنتدى العمل التطوعي والخدمي وهو الذي يهتم بالأنشطة التطوعية والخيرية ضمن استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجديدة التي أعلنت التنسيقية عند إطلاق استراتيجيتها الجديدة عن منتدى العمل التطوعي والخيري، وهو منتدى يهتم بالمبادرات التي تقدم خدمات خيرية وتنموية من خلال التواصل والتشبيك مع الجهات المعنية حكومية كانت أم أهلية. 

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب أعلنت عن الاستراتيجية العامة لعملها خلال الفترة المقبلة والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية، يأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققتها بكثير من الجهد والتفاني.

وأكدت التنسيقية أن ما حققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين، بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذي عبر حدود الدولة معبرًا عن "سياسة بمفهوم جديد" يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات، والخلفيات، ومتطابق الهدف، والرؤية، وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن، وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها، جعل التنسيقية تواصل ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف، بما يتماشى مع المرحلة، والرؤية، وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن، وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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