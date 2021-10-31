الأحد 31 أكتوبر 2021
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فن

وائل جسار لـ«الدستور»: مهرجان الموسيقى العربية الأقرب إلى قلبى

وائل جسار
وائل جسار

يشارك النجم اللبناني وائل جسار، في الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، والمقرر انطلاق أولى فعالياته مساء غد الإثنين.

وقال وائل جسار، في تصريحٍ خاص لـ"الدستور"، إن مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، من المهرجانات الفنية القريبة إلى قلبه، وله طابع خاص مميز عن سائر المهرجانات الغنائية الأخرى، مشيرًا إلى أنه يعشق الوقوف أمام الجمهور المصري، والذي كان له عامل كبير ودافع في نجاحه منذ بداياته.

وأضاف النجم اللبناني، أن أهمية مهرجان الموسيقى تكمن في أنه يحافظ على التراث الموسيقي للأغنية العربية، في ظل ظهور أشكال متنوعة من الأغنيات والموسيقى التي تشوه الموسيقى العربية والتراث الغنائي العربي، مؤكدًا أن المهرجانات الموسيقية - وبالأخص العربية - لها دور كبير في الحفاظ على التراث والهوية العربية.

تفاصيل حفل وائل جسار بمهرجان الموسيقى العربية 

ومن المقرر أن يُحيي النجم اللبناني وائل جسار، حفله الغنائي ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يوم 6 نوفمبر المقبل، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، بقيادة المايسترو عادل عياش، وفرقته الموسيقية، ويسبقه فاصلًا غنائيًا يحييه كل من؛ المطرب ياسر سليمان، والمطربة فرح الموجي، والمطرب أحمد عصام.

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار، خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته ومن بينها: "غريبة الناس، بتوحشيني، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خليني ذكرى، مخبي إيه" وغيرها من الأغنيات.

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