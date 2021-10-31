السكرتير المساعد لقنا تترأس الجلسة الختامية لـ«لسه نواره»

ترأسَّت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا الجلسة الختامية لفاعليات حملة «لسه نواره» التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للفتيات خاصة اللواتي في عمر الزهور.

حضر فعاليات الجلسة الدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وسلمى القاضي مدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بقنا، ونجلاء دسوقي منسق حملة «لسه نواره» وسميحة سعد مدير اللجنة العامة لحماية الطفل بقنا، فضلا عن حضور العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الشريكة النشطة والعاملة في مجال رعاية وحقوق الطفل.

واستعرضت السكرتير العام المساعد جهود الحملة خلال فترة عملها بالمحافظة التي أقيمت على مدار الـ 4 أيام الماضية، حيث بدأت في الـ٢٧ من أكتوبر الجاري وتنتهي اليوم الـ٣١ من الشهر نفسه.

وأوضحت أن الحملة نفذت فعالياتها من خلال عدة محاور تضمَّنت ندوات تثقيفية، وعددا من حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الزواج المبكر وآثاره السلبية على النواحي النفسية والجسدية والمجتمعية للفتيات، فضلا عن عمل زيارات ميدانية لعدد من المدارس.

كما أشارت خلال كلمتها إلى الدور الذي يبذله أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل في مناهضة قضية الزواج المكبر، فقد نجحت اللجنة في إيقاف 13 حالة خلال الـ 9 أشهر الماضية في إطار التعاون المثمر مع مديرية التضامن الاجتماعي.



وأكدت خلال كلمتها على ضرورة التصدي لكافة مظاهر العنف التي تمارس ضد المرأة وفي مقدمتها الزواج المبكر للفتيات، كونه أحد العوامل الرئيسية التي تُضيع عليهن حقهن في التعليم واختيار شريك الحياة المناسب، لافتةً إلى أن الدولة وضعت العديد من القوانين التي تجرم الزواج المبكر إلا أن القوانين لا يمكن أن تأتي بثمارها إلا من خلال برامج توعوية وتثقفية توضح الأهداف التي وضعت من أجلها.

وفي نهاية كلمتها قدمت السكرتير العام المساعد شكرها لكافة الجهات المشاركة في الحملة، كما استمعت وأعضاء اللجنة إلي العديد من التساؤلات والمقترحات الخاصة بالتصدي لظاهرة الزواج المبكر، ووعدت بدراستها مع الجهات المختصة، ووضع حلول جذرية لتك الظاهرة.