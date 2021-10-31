الكثير من أزواج مرضى سرطان الثدي لا يعرفون ماذا يفعلون عندما يتم تشخيص زوجاتهم بالمرض، ووفقا لموقع “momjunction” ما الذي يمكنك فعله إذا تم تشخيص زوجتك بسرطان الثدي؟.

الألم والتعب المستمر

هذه واحدة من أصعب الأمور على المستوى العاطفي والجسدي، و يعاني مرضى سرطان الثدي أو حتى الناجين من سرطان الثدي من الكثير من الألم ، وقد يكون صعود الدرج الأصغر مرهقًا بالنسبة لها، ولذلك من الأفضل استيعاب الأشياء لجعل حياتها أسهل وتكون موجودة للحصول على الدعم الجسدي ، حتى لو كان لحملها عندما تكون في حالة ألم وتحتاج إلى الراحة.

الابتعاد عن الشروط الطبية

من المحتمل أن تستخدم الطبيبة الكثير من المصطلحات الطبية التي تصف ما ستمر به من الأفضل الابتعاد عن هذه المصطلحات وتجنب التأكيد على مصطلحات الاكتئاب والتعب أو بشكل عام قول "تبدو متعبًا" حاول أن تكون الشخص الذي تذهب إليه للحصول على دفعة أكثر إيجابية ، بدلاً من جعلها تشعر بمزيد من التعب والانزعاج مما تمر به.

لا يوجد شيء يمكنك القيام به

من الطبيعي تمامًا أن تشعر بالألم والحزن وتشعر بالعجز وأنه لا يوجد ما يمكنك فعله لها سوى البقاء بجانبها بصمت، وحاول ألا تشعر بالذنب وحاول فقط تهدئتها، حتى عن طريق تذكر اللحظات المضحكة أو إخبارها عن يومك، فقط أي شيء يصرفها عن الألم.

الأطفال

هذه لحظة مهمة جدًا في حياة أطفالك ولا بأس في إظهار الضعف والحزن لأطفالك، ومع ذلك، حاول ألا تجعلهم خائفين أو قلقين طوال الوقت حاول الحفاظ على طاقة إيجابية حول منزلك معظم الوقت، ولا تنس إبلاغ مدرستهم، حتى يتمكنوا من فهم أي تأخر في أدائهم.

كن مبدعا

على الرغم من أنها محاطة بأحبائها معظم الوقت، إلا أنها لا تزال في أمس الحاجة إليك لذا تحدث معها أو اصطحبها لتناول العشاء أو كن مبدعًا في مواعيدك الرومانسية، حتى لو كان ذلك بأبسط الطرق. ستؤثر هذه الأشياء الصغيرة على سعادتها وتساعدها على التحسن.

دعمها في العمل

يعاني بعض مرضى سرطان الثدي من التعب والإرهاق لفترة طويلة بعد جلسة العلاج الكيميائي ومع ذلك، يبدأ الآخرون في الشعور بالتحسن بعد يومين أو ثلاثة أيام، لذلك إذا كانت زوجتك تحب وظيفتها وتجلب لها الكثير من الفرح والطاقة الإيجابية، فدعمها وحفزها على العودة إلى العمل عندما تريد ذلك سيساعدها هذا أيضًا على الشعور بالقوة وليس المرض أو الضعف.