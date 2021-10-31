سفير إسرائيل يمزق تقرير حقوق الإنسان حول انتهاكات الاحتلال على منصة الأمم المتحدة

مزق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من على منصة الأمم المتحدة.

وقال أردان خلال جلسة عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، "للأسف لا يمكن هدر الوقت للاستماع إلى مجلس يصر على تضيع الوقت وموارده المالية ضد دولة واحدة، واصفا تقرير المجلس بأنه منحاز ومعاد للسامية".

ولفت أردان قبل تمزيق التقرير إلى أن السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة حاييم هرتسوغ مزق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقارن الصهيونية بالعنصرية.

وتابع السفير الإسرائيلى "المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو سلة المهملات، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه"، ليقوم بتمزيق التقرير أمام الحضور.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة، مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أرجاء العالم، كما يمتلك صلاحية مناقشة كل القضايا والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، بعقد اجتماع عاجل على المستوى الوزاري لإنقاذ حل الدولتين.

وقالت الوزارة، في بيانٍ صحفي، إنه يتوجب على الرباعية الدولية، سرعة عقد اجتماع لها يفضي للاتفاق على عقد مؤتمر دولي للسلام.

وأضافت، أنه يجب أن ينبثق عن المؤتمر المنشود "مفاوضات مباشرة حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبإشراف دولي متعدد الأطراف وبناءً على مرجعيات السلام الدولية، يؤدي ضمن سقف زمني محدد وواضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين".

واتهمت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، بتصعيد أنشطتها الاستيطانية "في تعميق المستعمرات وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية لتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين".