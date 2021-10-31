الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية اللبنانية ترحب ببيان نظيرتها العمانية: حريصون على أفضل العلاقات مع الدول العربية

ميشال عون
ميشال عون

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية​، بالبيان الصادر عن ​وزارة الخارجية العمانية​، الذي أعربت فيه عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من ​الدول العربية​ والجمهورية اللبنانية ودعت الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم، بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والاستقرار والتعاون القائم على الإحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشئون الداخلية.

وأكدت الخارجية اللبنانية حرص لبنان الشديد على أفضل العلاقات مع إخوانه الخليجيين والعرب، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس السبت، على حرص لبنان على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأضاف: "من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج"، وفقًا لما ذكره موقع "لبنان ديابيت".

وتابع "عون": "المواقف والآراء التي تصدر عن البعض يجب ألا تؤثر على العلاقات مع السعودية".

وفي سياقٍ متصل، أعرب التيار الوطني الحر في لبنان، عن أسفه فيما يخص الأزمة اللبنانية – الخليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وقال "التيار الوطني" في بيانه: "نأسف للأزمة العميقة التي تؤثر على العلاقة مع السعودية خاصة ودول الخليج عامة"، مضيفًا: "نؤكد وجوب تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية التي لا علاقة له بها".

ويتبع التيار الوطني الحر، رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، ويرأسه وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل.

وفى تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، إنه تم التواصل مع مسئولين أمريكيين لحضور اجتماع الخلية الوزارية للحكومة اللبنانية، والمعنى بمناقشة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين لبنان ودول الخليج وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

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