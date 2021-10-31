الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانية: احتفالية طريق الكباش ستساهم في الترويج السياحي للأقصر

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أشادت النائبه مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لاحتفالية طريق الكباش، والتي تعتبر واحدة من الاحتفالات التي تُأثر بشكل كبير على السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أنها ستساهم بشكل كبير في الترويج السياحي لمحافظة الأقصر، ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة خاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجمييل الكورنيش والشوارع والميادين بها.

وتابعت: "تمثل تلك الاحتفالية استمراراً لنهج الفعاليات العالمية التي تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وأبرزها موكب المومياوات الملكية، وعلى نحو يعكس دولياً ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل الجوانب".

  

مجلس النواب فيروس كورونا عضو مجلس النواب احتفالات العقوبات محافظة الأقصر القطاع السياحي البنية التحتية طريق الكباش مقصد سياحي

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عدو الفساد

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