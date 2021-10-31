الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأموال العامة تضبط شخصًا بتهمة الاتجار فى العملة بمطروح

حبس
حبس

نجح قطاع الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بمحافظة مطروح، بممارسة نشاط إجرامي غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذاً من نطاق محافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تعامله فى النقد خارج نطاق المصارف المعتمدة، وضُبط بحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية- أجنبية"- 2 هاتف محمول)، وبفحص الهواتف فنياً تبين وجود العديد من المحادثات على تطبيقى "الواتس آب- ماسنجر" بينه وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وزارة الداخلية الاموال العامة الجريمة المنظمة السوق المصرفي السوق السوداء الاتجار غير المشروع اتجار بالنقد الاجنبي

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وائل لطفي

عدو الفساد

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