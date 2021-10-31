الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظفة بإحدى الجمعيات لقيامها بالاستيلاء على أموال الجمعية

متهمة
متهمة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظفة بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر، لقيامها بالاستيلاء على أموال الجمعية دون وجه حق، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من (مسئول بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر)، بقيام (موظفة) مسئولة القروض بفرع الجمعية بسوهاج، بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها (الموظفة المسئولة عن القروض بفرع الجمعية بسوهاج) باستغلال موقعها الوظيفي كونها مسئول أول القروض والمنوط لها تحصيل الأقساط من عملاء الجمعية "المقترضين" وقيامها باختلاس تلك الأموال لنفسها دون وجه حق مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

سوهاج وزارة الداخلية الاستيلاء على أموال مباحث الأموال العامة أجهزة وزارة الداخلية الجريمة المنظمة الاستيلاء على المال العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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