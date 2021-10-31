استقرار الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد

سجلت أسعار الدولار، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، ونهاية التعاملات الشهرية، في معظم البنوك العاملة في مصر، وعلى مدار شهر أكتوبر الجاري، اتسم سعر الدولار بالاستقرار.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع .

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار، و15.65جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تباينت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" على مدار الشهر الجاري، ففي بنكي مصر والأهلي سجلت تراجعا بمقدار 8 قروش للشراء، وارتفاعا بمقدار 12 قرشا لتصبح 18.04 جنيه للشراء ، 18.39 جنيه للبيع .

وفي البنك التجارى الدولي سجل سعر اليورو تباينا، حيث سجل ارتفاعا للشراء بمقدار واحد قرش، والبيع انخفاضا بمقدار 12 قرشا ليصبح 18.13 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو، و18.15 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

وشهد سعر الجنيه الإسترليني تباينا أيضا في الشراء والبيع على مدار الشهر، ففي بنك مصر و البنك الأهلي، سجل تراجعا في الشراء بمقدار 9 قروش، وتراجعًا في البيع بمقدار 9 قروش؛ ليصبح 21.37 جنيه للشراء، و 21.72 جنيه للبيع .

وفي البنك التجارى الدولي سجل الإسترليني تباينا، حيث سجل استقرارا في الشراء، وتراجعا في البيع بمقدار 12 قرشا ليصبح 21.49 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الاسترليني، 21.52 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره؛ ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري قد قررت في اجتماعها أمس الأول الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.