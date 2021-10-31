الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

زيارة الأنبا باسيليوس والكاردينال أنطونيوس معهد التربية الدينية بسمالوط

الانبا باسيليوس فوزي
الانبا باسيليوس فوزي

قال المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، تفقدا صباح أمس، طلبة معهد التربية الدينية بالإيبارشية. 

وكان في استقبالهما الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب سعيد لوقا، مدير معهد التربية الدينية بالإيبارشية، والأب شنودة يواقيم، راعي كنيسة السيدة العذراء بطوه، والشماس الإكليريكي عاطف غالي، وذلك في إطار اليوم الرياضي للطلبة بمبنى الخدمات والتكوين بسمالوط.

وألقى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية على الطلبة، كما نال طلبة المعهد بركة وصلاة غبطة أبينا الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب.

وعلى جانب آخر، تحت رعاية وحضور القمص مرقس لطفي، والأب بولس بباوي، راعيي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة، تم تكريم الخدام والخادمات بالكنيسة، وذلك للمجهودات المبذولة في الخدمة.

وألقى الأب الراعي كلمة حول دور الخادم، مقدمًا الشكر والتقدير لكل خادم وخادمة من الرعية، الذين قدموا الامتنان والشكر لصاحب النيافة الأنبا باخوم، لاهتمامه بالخدام، والدور الذي يقوم به.

باسيليوس فوزي مطران المنيا باسيليوس فوزي الانبا باسيليوس فوزي صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي لأب باسيليوس فوزي

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