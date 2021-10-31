رئيس الوزارء البريطانى يحذر من «عصور مظلمة» جديدة بسبب أزمة المناخ

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مما أسماه "عصور مظلمة" جديدة في حالة عدم معالجة أزمة المناخ، في الوقت الذي ناشد فيه الاقتصادات الرائدة في العالم بذل المزيد من الجهد لخفض الانبعاثات الكربونية.



وشبّه جونسون، الذي كان يقف في مدرج الكولوسيوم التاريخي في روما على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين، تأثير تغير المناخ غير المقيد بسقوط الإمبراطورية الرومانية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وقال إن "الحضارة يمكن أن تتخلف والتاريخ يمكن أن يسير في الاتجاه المعاكس".



وتابع: "هذه تذكرة مهمة بأن الأمور قد تتحول إلى الأسوأ بشكل كبير".

وعلى صعيد آخر، سجلت المملكة المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 41 ألفًا و278 إصابة جديدة و166 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات الحكومية- حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز): أنه تم منح إجمالي 49 مليونًا و922 ألفًا و90 جرعة أولى، و45 مليونًا و672 ألفًا و948 جرعة ثانية من اللقاح المضاد للفيروس في المملكة المتحدة.

كما تم حتى الآن في البلاد منح 7 ملايين و564 ألفًا و463 جرعة معززة أو ثالثة من اللقاح.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده ستتبرع بـ20 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، المضاد لفيروس كورونا، للدول النامية؛ في إطار الجهود الهادفة إلى مشاركة اللقاحات مع الدول التي تعاني من نقص شديد في اللقاحات.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.