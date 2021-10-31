الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التضامن ترد على مقطع صوتى يظهر به صراخ لأطفال بدار أيتام فى بورسعيد

وزارة التضامن
وزارة التضامن

تداول أحد المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع صوتي يظهر به أصوات صراخ لأطفال، وقالت المستخدمة إن الصوت صادر من أحد دور الأيتام بجانب نقابة المعلمين بنطاق حي المناخ ببورسعيد.

 

علي الفور قامت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالإتصال بمديرة الدار، والمشرفين المتواجدين بالدار، ووجهت مسئول بالمديرية بالتوجه الي الدار للتاكد من صحة الواقعة.

 

ونفت حبيش صحة الواقعة، وأكدت أن مسئول المديرية تأكد من أن الأطفال نائمين بعد تناول وجبة العشاء، ولا يوجد أي مشكلات داخل الدار، موضحة أنها أصرت علي الإتصال خلال زيارته للدار لضمان عدم وجود صراخ للأطفال.

 

وأشارت حبيش، إلي أن المستخدم الذي قام بنشر البوست أخطأ في وصف المكان، واكدت أن موقع الحضانة الايوائية لا يتواجد في المكان الذي تحدثت عنه، وأشارت أن الأمور مستقرة داخل الدار، قائلة «الولاد نايمين والمشرفين اطمنوا عليهم والكلام اللي بيتقال ده أنا مش عارفة الهدف منه».

 

وأكدت وكيل وزارة التضامن، أن دار تحسين الصحة وحضانة الإيواء قد شهدا تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وتم تطوير الغرف والأسرة والفرش، وأن هناك مخزون كافي من الأطعمة والمشروبات، وأن تضامن بورسعيد قد ضمنت حياة كريمة للاطفال، وتقوم باتخاذ كافة الاجراءات لتوفير حياة مرفهة لهم.

المنشور
تضامن بورسعيد إيتا اطفال تداول منشور

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وائل لطفي

عدو الفساد

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