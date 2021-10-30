«جملة المنيا»: 4 هايبرات تطرح السلع الأساسية واللحوم بتخفيضات 25%

أكد المحاسب محمود الخياط مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمنيا، إن هناك 4 هايبرات ماركت تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة توفر السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأشار «الخياط» في تصريح لـ«الدستور» أن هذه الهايبرات تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 90 جنيها للكيلو والبرازيلية المجمدة بسعر 70 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها للكيلو، بينما يوجد قسم للخضار والفاكهة حيث تطرح أسعار الخضروات والفاكهة بتخفيضات 25 %.

وقال إنه يتم البدء في طرح السلع التموينية ونقاط الخبز بدءا من يوم الاثنين في الهايبر ماركت بالتوازي مع بدالي التموين ومشروع جمعيتي لتوفير السلع التموينية لمنظومة التموين الجديدة البالغة نحو 28 سلعة يختار أصحاب البطاقات التموينية السلع التي تناسبه حسب متوسط نصيب الفرد البالغ 50 جنيها للفرد الواحد على البطاقة التموينية و200 جنيها أربع أفراد على البطاقة.

وأشار إلى أن في حالة صرف المواطن مقررات التموين وفارق نقاط الخبز من الهايبرات سيتاح له العديد من السلع الحرة من المواد الغذائية أو اللحوم أو الدواجن حسب قيمة نقاط الخبز.