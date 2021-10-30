«الكهرباء» تعلن عودة التيار في 7 مناطق بالقليوبية

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عودة التيار الكهربائي في 7 مناطق تتبع قطاع كهرباء القليوبية في مدينة طوخ، اليوم السبت، بعد انتهاء أعمال الصيانة الطارئة، على مغذى قرية المنزلة.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان لها، إن المناطق المتأثرة بالفصل وانقطاع الكهرباء، هى: عزبة صلاح الوكيل وعزبة عبدالحميد بركات وقرية الدير ومنطقة المجمع بالدير وجزء من عرب الغديرى وقرية عرب الحصوة وعملية مياه الدير.

وكان المهندس محمد عبدالحكم، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أصدر حركة ترقية محدودة تضمنت ترقية المحاسب خالد مصطفى عبدالجواد لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للمراجعة بقطاع الشئون المالية بديوان عام الشركة.

وذكر بيان للشركة أن هذه الحركة تأتى فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بالقطاعات المختلفة بالشركة.