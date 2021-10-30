جامعة الإسكندرية تكشف تفاصيل «مشاجرة الحقوق».. وسبب منع الدخول

كشفت جامعة الإسكندرية، تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين عدة طلاب أمام كلية الحقوق، وأسفرت عن إصابة أحدهم.

وقالت الجامعة إن المشاجرة نشبت مساء اليوم السبت، خارج نطاق الحرم الجامعى بشارع سوتير، بين كل من: "م- ج-م" طالب بالفرقة الأولى حقوق، و"أ- ر-ع" طالب بالفرقة الثانية كلية الآداب وشقيق الطرف الثانى وآخر غير معلوم.

وأضافت الجامعة فى بيانها أنه انتهت المشادة عقب ذلك وبعد فترة تجددت المشادة أمام بوابة كلية الحقوق المطلة على شارع سوتر من الخارج وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الأول بضرب الطرف الثانى مستخدما آلة حادة (كتر)، أدى إلى إصابته بجرح قطعى أسفل الذقن وسحجة بأحد الذراعين، وحاول الهرب إلى داخل كلية الحقوق من خلال الباب الفرعى للبوابة إلا أن أمن الكلية منع دخوله، حيث لم يكن معلوما أنه طالب بالكلية كونه طالب مستجد بالفرقة الأولى.

وأوضحت الجامعة أن الأمن أغلق البوابة حيث كان يوجد عدد كبير من الأفراد بالشارع خشية دخول هؤلاء جميعهم إلى الكلية وامتداد المشاجرة داخل الحرم الجامعى، وعقب ذلك قام طالب كلية الآداب ومن معه بالتعدى أيضا بالضرب على طالب كلية الحقوق (المتهم) بالأيدى وأيضا كرسى خشبى، ونتج عن ذلك سحجات فى أماكن متفرقة من الجسم.

وحضر معاون مباحث قسم شرطة باب شرقى وتمكن من ضبط طالب الحقوق (المتهم الأول) والسيطرة عليه واصطحابه ومعه عدد آخر من المشاركين فى المشاجرة إلى قسم شرطة باب شرقى، لاتخاذ اللازم، بينما تم نقل طالب كلية الآداب المجنى عليه (المتهم الثاني) إلى المستشفى الرئيسى الجامعى (الميري)، حيث إنه مصاب بجرح قطعى أسفل الذقن أبعاده حوالى 20 سم. 5x سم ويتم عمل الإسعافات اللازمة له وتحرر عن الواقعة محضر بقسم شرطة باب شرقى جار عرضه بالمتهم الأول طالب كلية الحقوق على النيابة.