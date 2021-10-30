السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 12 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بسوهاج

حملة ازالة
حملة ازالة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، السبت، من تنفيذ إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

ضمت قائمة الحالات التي تم تنفيذها عدد 2 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية ساحل طهطا، على مساحة 2 قيراط و12 سهم عبارة عن أسوار بلوك، كما تم إيقاف حالة أعمال بناء مخالف بناحية مجلس قروى الصوامعة غرب، دائرة مركز طهطا، وتم التحفظ على الخلاطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إزالة عدد 3 حالات بناحية ساحل طهطا على مساحة 3 قيراط بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.

وفي مركز طما شمال المحافظة، تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعدٍ بناء على الأراضي الزراعية ناحية مجلس قروي أم دومة، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بمركز البلينا جنوب المحافظة.

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، استمرار حملات المتابعة اليومية، لرصد وإزالة أية تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على مستوى المحافظة، طبقًا بتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي للمخالفات  والتعديات.

تنسيق ايقاف اجراءات محافظ حملات

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عدو الفساد

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