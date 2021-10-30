«العليا لتوزيع الكهرباء» تؤمن التغذية الكهربائية لحفل افتتاح طريق الكباش

كشف مصدر مسئول في شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن استعدادات الشركة لتأمين التغذية الكهربائية لافتتاح طريق الكباش الأثري.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قامت بنشر 21 مولدا لتأمين التغذية الكهربائية لحفل الافتتاح الكبير لطريق وادي الكباش، والذي من المتوقع أن ينقل لجميع دول العالم في حدث فريد.

وتفقد المهندس سامي وردة، رئيس شركة مصر العليا، مواقع الاحتفال، حيث يشهد موقع الحفل تواجد أكثر من 60 فنيا ومهندسا وعاملا لتوفير جميع التغذيات الكهربائية للبث التلفزيوني.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع، اليوم السبت، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وتناول الاجتماع متابعة أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار.

وعرض الدكتور خالد العناني موقف حركة السياحة، خلال الفترة الحالية، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المصرية لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة ومتنوعة، خاصةً مع بدء موسم السياحة الشتوي، فضلاً عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تعافي القطاع السياحي بشكل سريع من تداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك ما تم مؤخرًا من إطلاق خط الطيران المباشر بين مدينتي الأقصر وشرم الشيخ، والذي يهدف لربط السياحة الأثرية الشاطئية، وبما يتكامل مع المنظومة الجديدة لشبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط مختلف المحافظات والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.

ووجّه الرئيس السيسي بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين كل الأجهزة المعنية على مستوى الدولة؛ لضمان سلاسة الحركة السياحية وراحة السائحين وتقديم أفضل الخدمات لهم بالتعاون مع قطاع المستثمرين السياحيين.

كما استعرض وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي لعدد من الافتتاحات الوشيكة للمشروعات الأثرية على مستوى الجمهورية، والاستعداد لتنظيم الفعالية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، في إطار احتفالية الكشف عن "طريق الكباش"، وذلك بعد ما تم من مشروعات تطوير البنية السياحية بالمحافظة، كالهوية البصرية، وتطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المنشآت والمباني.

ووجّه الرئيس بأن تمثل تلك الاحتفالية استمرارًا لنهج الفعاليات العالمية التي تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وأبرزها موكب المومياوات الملكية، وعلى نحو يعكس دولياً ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل الجوانب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير السياحة والآثار عرض كذلك جهود تنمية موارد الوزارة، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحديث الإداري الشامل من خلال اعتماد برامج التحول الرقمي، خاصةً ما يتعلق برقمنة تراخيص المنشآت السياحية والفندقية، وكذا الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين.

كما عرض الوزير النشاط الدولي لوزارة السياحة والآثار، بما فيها المشاركة في المعارض السياحية الدولية، بالإضافة إلى زيارته الأخيرة إلى مقر منظمة اليونسكو ولقائه المسئولين، وعلى رأسهم السيدة مدير عام المنظمة، وعرض جهود الدولة في ملف الآثار والمتاحف.