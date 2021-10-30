تعرف على أسباب تكهين وتفكيك الطائرات

يتساءل العديد من المهتمين بشأن الطيران المدني والعسكري على عمليات تكهين الطائرات سواء المدنية أو العسكرية، والأسباب التي تؤدي لذلك رغم التكلفة الباهظة التي تتكبدها الدول والشركات لتصنيع الطائرات مختلفة الطرازات، ولماذا لا يتم بيعها لدول وشركات أخرى والاستفادة من المقابل المادي لعمليات البيع، خاصة أن صناعة الطيران على مستوى العالم تعتبر إحدى أكثر الصناعات المكلفة للغاية.

ويقاس عمر الطائرة الحربية أو المدنية «الركاب والبضائع » بعدد دورات الضغط الجوي والهوائي الذي تعرضت لها الطائرة خلال فترة تحليقها وعملها بالشركات والجيوش، حيث يتعرض جسم الطائرة وأجنحتها للضغط في كل مرة تقلع بها من الأرض لتحلق في الجو.

كما توجد عدة اختبارات صممها صناع الطائرات، لتحديد ما إذا كانت بعض أجزاء الطائرة قد تقادمت بفعل دورات الضغط، فإذا كانت بعض الأجزاء قد استهلكت يجب تغييرها، أما إذا كانت الطائرة بأكملها قد استهلكت فيجب أن تتوقف عن العمل فورًا حرصًا على حياة وسلامة الركاب وأطقم الطائرات.

متى تتوقف الطائرات فعليًا عن العمل؟

لا ينتظر أحد أن تصبح الطائرة مستهلكة تمامًا قبل أن تتوقف عن العمل، حيث إن معظم الطائرات تتوقف عن العمل قبل ذلك بكثير، رغم أن العمر الافتراضي لمعظم الطائرات 25 عامًا فإن أغلب الطائرات تتقاعد بعد 18 سنة من العمل والطيران المتواصل خلال تلك السنوات.

ويتوقف قرار تفكيك الطائرة وبيع أجزائها على أمر واحد، هل أصبحت قيمة أجزائها أكبر من قيمتها كطائرة؟

فعندما تصل الطائرة إلى نصف عمرها الافتراضي تعيد شركة الطيران تقييمها، كم يتكلف تشغيل الطائرة؟ وهل توجد طائرات أحدث وأكثر توفيرًا للوقود يمكنها الطيران بتكلفة أقل؟ وكم تبلغ قيمة الطائرة الآن؟ هل قيمة أجزائها أكبر من قيمتها ككل؟

فإذا كانت تكلفة الطيران عالية ولكن الطائرة مازالت جيدة وثمنها مازال أعلى من ثمن أجزائها، فعادةً ما تباع الطائرة إلى شركة طيران أخرى أصغر.

إذا كانت قيمة أجزاء الطائرة قد أصبحت أعلى من قيمتها ككل تتوقف الطائرة عن العمل ويتم استبدالها وتفكيكها وبيع أجزائها.

وعندما تتوقف الطائرة عن العمل عادة ما تطير رحلتها الأخيرة إلى مطار التخزين، وتعد مطارات التخزين هي مواقف انتظار ضخمة مفتوحة للطائرات تتوفر في عدة أماكن حول العالم ، حيث يقع أغلب هذه المطارات في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لعدة أسباب، أولًا توفر مساحات شاسعة من الأراضي الخالية، وثانيًا لأن الجو الجاف في تلك الأنحاء يبطئ عملية الصدأ.

عمليات غسيل الطائرة قبل تفكيكها

عندما تصل الطائرة إلى مطار التخزين، يتم غسلها جيدًا لغسل أي أملاح قد تتسبب في تآكل سطح الطائرة الخارجي. ثم يتم تفريغ خزان الوقود وغسله جيدًا.

ثم تغطى إطارات الطائرة بطبقة عازلة تمنع الشمس من تجفيف المطاط، وتدهن الطائرة بلون أبيض يعكس أشعة الشمس الحارقة.

وتضم الطائرة في المتوسط 350,000 قطعة مختلفة، ما بين المحركات والأجهزة الإلكترونية وجسم الطائرة، وبالرغم أن الطائرة نفسها خارج الخدمة، فإن الكثير من هذه القطع مازال في حالة ممتازة ويمكن استخدامه كقطعة غيار للطائرات الأخرى، ويفضل عادة أن يتم استبدال أي جزء لا يعمل بكفاءة تامة في الطائرة بجزء آخر بدلًا من تصليحه.

وتستغرق عملية تفكيك أجزاء الطائرات القديمة وبيعها بعض الوقت، وعندما لا يظل أي شيء ذا قيمة في الطائرة يتم بيع البقايا وإسالة معدنها مع الخردة.

نماذج إعادة تدوير الطائرات

يمكن إعادة تدوير الطائرة بشكل عام وتحويلها لعدة أشياء، توجد بالفعل عدة نماذج لإعادة تدوير الطائرات القديمة مثل ما قام به استديو يدعي LOT-EK في نيويورك في عام ٢٠٠٦، حيث قام باستخدام ٢٠٠ هيكل طائرة من طراز بوينج ٧٢٧ و٧٣٧ في بناء مكتبة جلاسكو في المكسيك، وذلك عن طريق وضع الهياكل فوق بعضها علي هيئة طوابق وقد ربح هذا التصميم أكثر من جائزة وهو الآن قيد التنفيذ.