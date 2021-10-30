«الإسكندرية لتداول الحاويات» تطرح 13 مناقصة خلال العام المالي 2020/2021

كشف تقرير صادر عن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن الشركة قامت بطرح 13 مناقصة عامة خلال العام المالي الأخير 2020/2021.

ووفقا للتقرير فإن المناقصة الأولى اشتملت على عملية توريد عدد (2) أتوبيس +(2) مينى باص + عدد (2) سيارة ميكروباص(14 راكب) لمحطتى الاسكندرية والدخيل.

فيما اشتملت المناقصة الثانية على توريد عدد (1)محول جاف 11ك . ف / 400ف قدرة 1.6ميجا ف . أ+ عدد (1) محول جاف 11 ك . ف/400 ف قدرة 3 ميجاوات لمحطتى الإسكندرية والدخيلة .

بينما اشتملت المناقصة الثالثة على توريد وتسليم عدد (8) جرار موانى خدمة شاقة (2*4)امحطتى الاسكندرية والدخيلة .

فيما كانت المناقصة الرابعة هي توريد وتسليم عدد (8) مقطورة 45 قدم حمولة 70 طن لمحطتي الإسكندرية والدخيلة والمناقصة الخامسة اشتملت على توريد وتسليم عدد (3) ونش تحميل حاويات) لمحطتى الإسكندرية والدخيلة.

بينما اشتملت المناقصة السادسة علي عملية رفع كفاء محطات التوزيع فيما اشتملت المناقصة السابعة على توريد قطع غيار لزوم أوناش الساحة والرصيف لمحطة الإسكندرية.

واشتلت المناقصة الثامنة على إنشاء غرف إعاشة وإصلاح الأرضية بمحطة حاويات الدخيلة والتاسعة علي توريد قطع غيار لزوم معدات المناولة لمحطتى الإسكندرية والدخيلة.



فيما اشتملت المناقصة العاشرة على توريد فلاتر متنوعة لمحطتى الاسكندرية والدخيلة والحادية عشر على عملية توريد اطارات كاوتش مقاسات مختلفة لمحطتى الاسكندرية والدخيلة فيما اشتملت الثانية عشر علي توريد وايرات لأوناش الرصيف والساحة لمحطة الإسكندرية فيما اشتملت الثالثة عشر علي عملية تجهيز ساحة رقم (1) بمنطقة أرض التجارية للأخشـــاب داخل ميناء الإسكندرية.

فيما اشتملت المناقصة العاشرة على توريد فلاتر متنوعة لمحطتى الاسكندرية والدخيلة والحادية عشر على عملية توريد اطارات كاوتش مقاسات مختلفة لمحطتى الإسكندرية والدخيلة فيما اشتملت الثانية عشر على توريد وايرات لأوناش الرصيف والساحة لمحطة الإسكندرية فيما اشتملت الثالثة عشر على عملية تجهيز ساحة رقم (1) بمنطقة أرض التجارية للأخشـــاب داخل ميناء الإسكندرية.