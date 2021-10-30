السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة تقرير معاينة رصف شارع ببني سويف للتحقيق

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أحال د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السبت، تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمعاينة حالة الرصف بشارع سعد زغلول بمدينة الواسطى للتحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك على إثر شكوى واردة من بعض المواطنين عن سوء حالة الرصف بمنطقة مسجد الجمعية الشرعية.

والتي أمر المحافظ حيالها بتشكيل لجنة فنية من مديرية الطرق والنقل والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى؛ لمعاينة الشكوى على الطبيعة وإعداد تقرير فني لاتخاذ المناسب من إجراءات.

وأفادت اللجنة ضمن تقريرها الذي عرضه أشرف حماد، مدير الإدارة العامة للمتابعة، بأنه تمت مراجعة حالة الرصف للشارع الذي يتم تنفيذه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف، وأنه تلاحظ للجنة وجود شروخ طولية وعرضية للرصف بالمنطقة المشار إليها بجانب الطريق في أماكن مختلفة من الشارع، واختلاف سمك طبقة الرصف من منطقة لأخرى.

ويوجد عدد من غرف الصرف الصحي أعلى من مستوى الرصف بالشارع، إضافة إلى وجود تلفيات بالرصف بجوانب الطريق ولم يتم استكمال أعمال الرصف بداية من شادر الخضار حتى مركز الشرطة ووجود حفر أمام الجمعية الشرعية، علاوة على وجود تجمع للأتربة ومشون مواد بناء بالشارع لم يتم رفعها قبل أعمال الرصف.

بني سويف الصرف الصحي الدكتور محمد هاني غنيم الوحدة المحلية اللجنة الفنية الواسطي

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عدو الفساد

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